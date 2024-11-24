Öğrencilerden Öğretmenler Günü koreografisi

Kaynak: İHA
Öğrencilerden Öğretmenler Günü koreografisi

Adıyaman'daki öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yaptıkları koreografi ile kutladı.

Adıyaman'daki öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yaptıkları koreografi ile kutladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü koreografi gösterisi gerçekleştirdi. Koreografide, "Öğretmenler gününüz kutlu olsun" ve "Başöğretmen Atatürk'ü minnetle anıyoruz" yazıldı.

Gelecek nesillerin yetişmesinde büyük emek veren öğretmenler, bu mutlu günlerinde öğrenciler tarafından unutulmadı. Bu güzel ve anlamlı gösteri, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Son Haberler
Tarsus'ta fırtına cami minaresini yıktı
Fırtına cami minaresini yıktı
25 Kasım’da okullar tatil mi? Kar tatili olan iller merak ediliyor
25 Kasım’da okullar tatil mi? Kar tatili olan iller merak ediliyor
Karaciğeri safra kesesini cillop gibi yapıyor! Her derde deva
Karaciğeri safra kesesini cillop gibi yapıyor! Her derde deva
Utrecht zorlansa da 3 puanı aldı: Hansen’in efsane golü NEC'e yetmedi
Utrecht zorlansa da 3 puanı aldı: Hansen’in efsane golü NEC'e yetmedi
Otizm akademisinde küçük çocuğa işkence! Hemşireden kan donduran sözler
Otizm akademisinde küçük çocuğa işkence! Hemşireden kan donduran sözler