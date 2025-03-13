Öğrencilerden ’Sıfır Atık Projesi’ne destek

Kaynak: İHA
Öğrencilerden ’Sıfır Atık Projesi’ne destek

Mersin'in Bozyazı ilçesi Beyreli İlkokulu anasınıfı öğrencileri, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümün önemini vurgulamak amacıyla "Sıfır Atık Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Ailelerin de katılımıyla gerçekleştirilen "oyuncak yapımı" etkinliğinde, atık malzemeler kullanılarak oyuncaklar üretildi.

Öğrenciler ve veliler, plastik şişeler, karton kutular, kumaş parçaları gibi geri dönüşüm malzemelerini kullanarak eğlenceli ve öğretici oyuncaklar tasarladı. Etkinlik sayesinde çocuklar, israfı önlemenin ve atık malzemeleri değerlendirme bilincinin önemini kavradı.

Öğretmenler, bu tür etkinliklerin çocuklarda çevre duyarlılığını artırdığını ve ailelerin de sürece dahil edilmesiyle daha kalıcı bir farkındalık oluşturduğunu belirtti. Beyreli İlkokulu yönetimi, sürdürülebilir çevre bilincini destekleyen projelere devam edeceklerini ifade etti.

Etkinlik sonunda öğrenciler, yaptıkları oyuncakları sergileyerek büyük bir gurur yaşadı. Veliler ise çocuklarıyla birlikte hem keyifli vakit geçirmenin hem de geri dönüşüme katkı sağlamanın mutluluğunu paylaştı.

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