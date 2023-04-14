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  • Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı yatacak mı? 2023 1000 TL bayram harçlığı öğrencilere ne zaman yatacak?

Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı yatacak mı? 2023 1000 TL bayram harçlığı öğrencilere ne zaman yatacak?

Bayramlarda emeklilere yatırılan bayram ikramiyelerinin öğrencilere de yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu. Peki, 1000 TL bayram harçlığı yatacak mı? 2023 1000 TL bayram harçlığı öğrencilere ne zaman yatacak?

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 14:56
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Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı yatacak mı? 2023 1000 TL bayram harçlığı öğrencilere ne zaman yatacak?

Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı yatacak mı? 2023 1000 TL bayram harçlığı öğrencilere ne zaman yatacak?
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Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilecek mi? sorusu Google arama motorlarında en çok arananlar arasına girdi. Peki, 1000 TL bayram harçlığı yatacak mı? 2023 1000 TL bayram harçlığı öğrencilere ne zaman yatacak?

ÖĞRENCİLERE 1000 TL BAYRAM HARÇLIĞI YATACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat hazırlıklarını sürdürüyor.

Üniversite öğrencilerine verilecek bu bayram harçlığının bin lira seviyesinde olacağı ve emeklilerin aldığı gibi Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödeneceği tahmin ediliyor.

Kabine Toplantısı'nda konuyla ilgili kararın açıklanması bekleniyor çünkü Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça haberimizde yer alacaktır.

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Öğrencilere bayram harçlığı başvuruları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak emekli bayram ikramiyesi almak için daha önce herhangi bir başvuru yapılmamış ve emekli bayram ikramiyeleri hak sahiplerinin hesaplarına otomatik olarak yatırılmıştı.

Ancak burada gençlerin öğrenci olduklarını belgelemelerinin gerekip gerekmeyeceği henüz bilinmiyor. Konunun detayları ile ilgili bilgiler geldikçe haberimizde yer almaya devam edecektir.

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