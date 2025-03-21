Öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi

Uzman Dr. Dilek Gökçe öğrencilere, "ağız ve diş sağlığı" ile "ekran ve teknoloji bağımlılığı" konularında bilgilendirme yaptı.

Eğitimde çocuklara doğru diş fırçalama teknikleri, ağız sağlığının önemi ve teknolojinin bilinçli kullanımı hakkında bilgiler aktarıldı. Ayrıca aşırı ekran süresinin olumsuz etkileri ve sağlıklı alışkanlıklar kazanmanın önemi vurgulandı.

Yetkililer, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, çocukların erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasının önemine dikkat çekti.