Öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi

Kaynak: İHA
Öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Hüseyin Hüsnü Tekışık İlkokulu ve Anaokulu öğrencilerine yönelik sağlık eğitimi gerçekleştirildi.

Uzman Dr. Dilek Gökçe öğrencilere, "ağız ve diş sağlığı" ile "ekran ve teknoloji bağımlılığı" konularında bilgilendirme yaptı.

Eğitimde çocuklara doğru diş fırçalama teknikleri, ağız sağlığının önemi ve teknolojinin bilinçli kullanımı hakkında bilgiler aktarıldı. Ayrıca aşırı ekran süresinin olumsuz etkileri ve sağlıklı alışkanlıklar kazanmanın önemi vurgulandı.

Yetkililer, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, çocukların erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasının önemine dikkat çekti.

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