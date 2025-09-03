Öğrencilere çanta ve kırtasiye seti dağıtıldı

Sultangazi Belediyesi, ilçe genelinde bu yıl birinci sınıfa başlayacak olan 15 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti dağıttı.

Sultangazi Mevlana İlkokulu'nda çocukları ziyaret eden Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, çanta ve okul setleri dağıtarak, çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi. İçinde 15 adet ürün bulunan çantalarda, beslenme çantası, kırmızı kalem, kurşun kalem, silgi, kalemtraş, kalemlik, çizgili defter, kareli defter, resim defteri, güzel yazı defteri, 12'li kuru boya ve abaküs yer aldı.

'SULTANGAZİ'DE EĞİTİME ÇOK ÖNEM VERİYORUZ'

Birinci sınıfları ziyaretinde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Eğitim-öğretim yılının herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün Sultangazi'de geleneksel hale getirdiğimiz uygulama kapsamında ilkokul birinci sınıfa başlayan bütün öğrencilerimize çanta, kırtasiye seti ve ihtiyaç olan her türlü malzemeyi teslim etmiş olduk. Bu sene Sultangazi'de toplam itibarıyla yaklaşık 45 bin kişiye bu yardımı vermiş oluyoruz. Bizim açımızdan iki tarafı var. Bir tarafı bizim için olmazsa olmaz; Sultangazi'de eğitime çok önem veriyoruz. Çünkü bireylerin, gençlerin yetişmesi, vatana, millete, devlete faydalı olması bizim için çok önemli. Ve bunun da eğitimden geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla eğitime destek olmak bizim için vazgeçilmez. Diğer taraftan da sosyal belediyecilik kapsamında önemli bir sosyal yardım. Çünkü verdiğimiz tek bir öğrenciye ait ürünlerin çanta bedeli yaklaşık 8 bin ila 10 bin lira arasında. Bunu 15 bin öğrenciyle çarptığınızda çok ciddi bir bütçe ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir taraftan da burada yaşayan herkese sosyal destek oluyor. Ve biz bu desteği verirken de hiçbir başvuru istemiyoruz. "Herhangi bir kanaldan başvuru yapın, bu başvuruya göre vereceğiz" demiyoruz" dedi.

' İYİ BİR MESLEĞE SAHİP OLMALARI BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

Eğitime verdikleri desteğin sadece kırtasiye yardımıyla sınırlı olmadığını belirten Dursun, "Sultangazi'nin eğitime desteği bundan ibaret değil. Çok farklı desteklerimiz var. Ana kucaklarımız, kreşlerimiz var. Bilim merkezimizde çok güçlü çalışmalar yapıyoruz. Üniversiteye ve liseye hazırlanan, yani LGS ve YKS'ye hazırlanan yaklaşık 3 bin 700 öğrencimize Sultangazi Eğitim Destek Akademilerinde ücretsiz dershanecilik hizmeti veriyoruz. Bunu 73 kadrolu öğretmenimizle yapıyoruz. Bu hizmeti vermesek, belki çok başarılı bir öğrenci dershaneye gidemeyecek ve üniversiteyi kazanamayacak. Dolayısıyla bu bizim için oldukça önemli. Çocukların üniversiteyi kazanıp iyi bir mesleğe sahip olmaları, devletlerine ve milletine faydalı bireyler olarak yetişmeleri, eğitimde adalet ve fırsat eşitliğinin sağlanması açısından bizim için çok değerli. Sultangazi'de ikamet eden ve üniversiteyi kazanan herkese ulaşım desteği veriyoruz. Üniversiteyi Türkiye'nin neresinde kazanırsa kazansın, bizlere IBAN numarasını iletiyor. Üniversiteye giden gençlere her ay "eğitim bursu" adı altında destek sağlıyoruz. Bu da üniversite öğrencileri için oldukça önemli. Bu ve benzeri destekleri yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bir şehrin gelişmesi için eğitimde güçlü olunması, kültürel ve sosyal seviyede sağlam bir yapıya sahip olunması gerekir. Biz de bu desteği olabildiğince veriyoruz" ifadelerini kullandı.