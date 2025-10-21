Balıkesir’in Gönen ilçesinde bulunan Mehmet Ahmet Genç İlkokulu’nda öğrenciler için keyifli bir etkinlik düzenlendi.

Okul Müdürü Aytaç Kılıç, öğretmenler ve Okul Aile Birliği üyeleri tarafından hazırlanan çiğ köfte etkinliği öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Yaklaşık 400 öğrenci ve öğretmenin katıldığı etkinlikte, çiğ köfte okul müdürü, öğretmenler ve Okul Aile Birliği üyeleri tarafından yoğrularak öğrencilere ikram edildi.

Gün boyunca okul bahçesinde eğlenceli anlar yaşanırken, öğrenciler hem öğretmenleriyle vakit geçirmenin hem de paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Etkinliğin, okulda dayanışma ve birlik duygusunu pekiştirdiği belirtilirken, öğrenciler etkinliği düzenleyen öğretmenlerine ve okul idaresine teşekkür etti.