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  • Mahmut Tuncer'in uydurma sözünü koydular! Öğrencilere ders kitabıdiye verilen rezillik yeniden gündem oldu

Mahmut Tuncer'in uydurma sözünü koydular! Öğrencilere ders kitabıdiye verilen rezillik yeniden gündem oldu

Özel bir yayınevi tarafından ortaöğretim için hazırlanan Mantık dersi test kitabında Mahmut Tuncer'in, "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür, halay ise her yere" sözlerinin yer alması yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 02:54
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Öğrencilere ders kitabıdiye verilen rezillik yeniden gündem oldu: Mahmut Tuncer'in uydurma sözünü koydular!

Mahmut Tuncer'in uydurma sözünü koydular! Öğrencilere ders kitabıdiye verilen rezillik yeniden gündem oldu
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Ortaöğretim için hazırlanan bir ders kitabında Mahmut Tuncer'in, "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür, halay ise her yere" sözlerinin yer alması yeniden gündem oldu.

Tuncer’in, Gün&Ay Yayıncılık tarafından hazırlanan “8. Sınıf Etkinlikli Türkçe” isimli kitapta yer alan sözleri 2019’da sosyal medyada dolaşıma girmesininin ardından tartışmalara neden olmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı, söz konusu kitabın okullarda öğrencilere sunulan ders kitabı ve eğitim materyali olmadığını duyurmuş, Gün&Ay Yayıncılık’tan ise, "Esprili olduğu için böyle bir görsel kullandık. Baskısı kaldırıldı. Yeni baskıda kullanmadık" açıklaması yapılmıştı.

Dünyaca ünlü teorik fizikçi Albert Einstein'ın, “Mantık sizi a noktasından b noktasına götürür. Hayal gücü ise her yere.” sözlerini çarpıtarak uyarlayan Mahmut Tuncer de o günlerde yaptığı açıklamada ders kitaplarının sıkıcı olduğunu savunarak, “Benim dediğim doğru mantık ancak A noktasından B noktasına götürür başka nereye götürecek ki?” demişti.

Tuncer, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben onu yıllar önce söyledim. Bizim sanatımızın dışında espritüel kişiliğimiz ön plandadır. Bizim birçok laflarımız olmuştu ama en çok gündemde kalan bu söz oldu. Halay birleştirici, konuşturucu, seviştirici yani sevecen, kardeşlik sembolü, küsleri barıştıran, erkekle kadın eşitliğini gösteren bir oyundur. Benim bu kitaba konulmasından haberim yok. İzin isteseler verirdik. Böyle bir şeye layık görmüşlerse teşekkür ederdik. Bunda bir şey yok ki kardeşim. Ders kitapları sıkıcıdır. Buna böyle güzel bir şey koymuşlar ne var ki bunda? Biz insanlara hoş gelen bir şeyiz. Öğrenci açıp beni görünce sevinir. Hocalar size sınava tabi tutuyorum Mahmut Tuncer burada ne demiş diye sınava tabi mi tutacak? Çocuklar espriyi görüp gülsünler dersten biraz uzaklaşsınlar diye… Hem benim dediğim doğru mantık ancak A noktasından B noktasına götürür başka nereye götürecek ki?”

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