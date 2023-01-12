'Buranın Allah'ı benim' diyen lise müdürü terfi ettirilip ilçe müdürü yapıldı

Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde müdür olduğu zamanlarda düzenlediği sucuk partisine katılmayacağını öğrendiği öğrencilerin sınıfına girerek hakaret yağdıran ve tehditler savuran, "buranın Allah'ı benim" diyerek öğrencilere terör estiren Necati Yener, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

BARIŞ YARKADAŞ KONUYU TBMM'YE TAŞIMIŞTI

2018 yılında yaşanan hakaret ve tehdit olayını TBMM gündemine taşıyan ve soru önergesi veren Barış Yarkadaş, yaşananları şöyle anlatmıştı:

"Proje Okul kapsamındaki Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin Müdürü Necati Yener, uygulamaları yüzünden Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet edildi. Okulda yaşananları biz de MEB'e aktarmış ve müdürden kaynaklanan sorunların çözülmesini istemiştik. Bakanlık, şikayetlerin artması sonucu üç gün önce okula müfettiş yolladı. Müfettişlerin incelemesi yarın bitiyor. Ancak ne ilginç ki; müfettişler okulda çalışma yürütürken, Müdür Necati Yener ise hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Cuma günü okulda bir sucuk partisi düzenlemeye hazırlanıyor. Bir grup öğrenci ise müdürü protesto etmek için partiye katılmayacağını söylüyor. Müdür Necati Yener bunu duyunca, sınıfa giriyor ve hakaretler yağdırıyor."

"ŞEREFSİZLER, SOYTARILAR..."

Yarkadaş, Necati Yener'in, düzenlediği sucuk partisine katılmayacağını söyleyen öğrencilerin sınıfına girerek yaptıklarını ise şöyle aktarmıştı:

"Okul müdürü sınıfa hışımla girdikten sonra cep telefonlarını topluyor. Ardından ise 'Bu kıçı kırık soruşturmaya güvenip bana bir şey olacağını mı sandınız? Soytarılar, şerefsizler. Sizden bunların hesabını soracağım' diye bağırıyor. Şoka uğrayan öğrenciler, bunun üzerine ailelerini haberdar ediyor. Aileler hemen okula geliyor. Şu an okulda tam bir kaos var. Bu müdürün görevden alınması ve derhal tedaviye gönderilmesi gerekiyor."

ÖĞRENCİLERE "BURANIN ALLAH'I BENİM" DİYE BAĞIRMIŞTI

Yener'in öğrencilere hakaret ettiğini söyleyen Yarkadaş, "Baskılar katlanılmaz boyuta ulaşınca, aileler durumu anlatan 65 sayfalık bir rapor hazırladılar. Bu raporu bana da getirdiler. MEB İsmet Yılmaz'a da sundular'' demiş ve raporda yer alan ifadelerin korkutucu olduğunun da altını çizmişti. Yarkadaş şu ifadelerle durumu özetlemişti:

"Okul Müdürü Necati Yener, 'Buranın Allah'ı benim. Yönetmelik - mönetmelik tanımam. Gidin bildiğiniz yere şikayet edin' diyor. Buna yüzlerce öğrenci şahit... Okul müdürünün görevden alınması ve tedaviye gönderilmesi gerekiyor."

MÜDÜRÜ SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİLER

Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde okuyan bazı öğrencilerin velileri, okul bahçesinde düzenlemek istediği sucuk partisine katılmak istemeyen öğrencilere sınıf ortasında hakaret edip tehdit ettiği iddiasıyla okul müdürü Necati Yener hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bir veli olan Ülkü Sarıcan, "Okulumuzda bugün bizi endişelendiren bir olay yaşandı. 11. sınıfa giren müdür Necati Yener, daha önce de yaşadığımız gibi çocuklarımızı hem tehdit ediyor hem de hakaret ediyor. Sebebi de, okul müdürü Cuma günü sucuk partisi yapmak istiyor. Bazı çocukların diğer öğrencileri sucuk partisine katılmaması yönünde ikna ederek örgütlediğini iddia ediyor. Çocuklara 'haysiyetsizler, soytarılar' gibi laflarla hakaret ediyor ve 'bunun cezasını çekeceksiniz' diyerek tehditte bulunuyor" demişti.

YENER 2021 YILINDA ESENYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE ATANDI

Bahsi edilen hakaret ve tehdit olaylarından 4 yıl sonra Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin müdürü Necati Yener'in Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandığı ortaya çıktı.

NECATİ YENER KİMDİR?

1972’de Malatya’da doğan Yener, 1991 yılında Malatya Kubilay Lisesi’nden, 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği bölümü mezunudur. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi programında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1996 yılında İstanbul Neşe Anten İlkokulu Matematik Öğretmenliği’ne atanmış, Fatih Kız Lisesi, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi kurumlarında çalışmıştır. 2003 yılında ise Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ne Matematik Öğretmeni olarak atanmıştır. 2003 yılından beri görev yaptığı Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ne 2015 yılında okul müdürü olarak atanmıştır. Okul müdürlüğü süresince, okula TÜBİTAK, Erasmus, Olimpiyatlar gibi 40’ın üzerinde çeşitli bilimsel ve kültürel etkinlikleri kazandırmıştır. 2020 yılında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şube müdürü olarak görevlendirilmiştir. Son olarak Yener, 2021 yılında ise Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanmıştır.