Kene mevsimi öncesi öğrencilere kritik uyarı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kene mevsimi öncesi öğrencilere kritik uyarı!

Manisa’nın Selendi ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) çalışanları, Pınarlar Şehit Savcı Ethem Ekim İlköğretim Okulu öğrencilerine Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) konusunda bilgilendirme sunumu yaptı.

Selendi TSM personeli tarafından yapılan sunumda, havaların ısınmasıyla birlikte artış gösterebilecek kene vakalarına karşı alınması gereken önlemler öğrencilere detaylı şekilde aktarıldı. Eğitim kapsamında öğrencilere bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Sunumda, KKKA hastalığı, bulaşma yolları, belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgi verilirken, öğrencilerin soruları da yanıtlandı. Etkinliğin sonunda TSM personeli, katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti.

Yazın kabusu geri döndü! Kene ısırmasına karşı doğru bilinen yanlışlar! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yaptıYazın kabusu geri döndü! Kene ısırmasına karşı doğru bilinen yanlışlar! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yaptı

Öğrencilere kene ve KKKA bilgilendirmesi

Son Haberler
Tokadı yiyen Macron’u küplere bindirecek afiş
Tokadı yiyen Macron’u küplere bindirecek afiş
Indiana Pacers New York Knicks karşısında seriyi 3-1'e getirdi!
Indiana Pacers New York Knicks karşısında seriyi 3-1'e getirdi!
Hastanelerdeki görünmez düşman ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı
Hastanelerdeki görünmez düşman ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı
Cengiz Holding inşaatı bırakıp, gözünü o alana dikti!
Cengiz Holding inşaatı bırakıp, gözünü o alana dikti!
WhatsApp'ı bu ayarları kapatmadan kullanmayın
WhatsApp'ı bu ayarları kapatmadan kullanmayın