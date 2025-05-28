Kene mevsimi öncesi öğrencilere kritik uyarı!

Selendi TSM personeli tarafından yapılan sunumda, havaların ısınmasıyla birlikte artış gösterebilecek kene vakalarına karşı alınması gereken önlemler öğrencilere detaylı şekilde aktarıldı. Eğitim kapsamında öğrencilere bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Sunumda, KKKA hastalığı, bulaşma yolları, belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgi verilirken, öğrencilerin soruları da yanıtlandı. Etkinliğin sonunda TSM personeli, katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti.

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