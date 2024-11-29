Öğrencilere orman sevgisi eğitimi

Kaynak: İHA
Öğrencilere orman sevgisi eğitimi

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de toplamda bin 12 öğrenciye orman sevgisi eğitimi verildi.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de toplamda bin 12 öğrenciye orman sevgisi eğitimi verildi.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Elazığ, Bingöl ve Tunceli Orman İşletme Müdürlükleri tarafından 9 ilköğretim okulunda, toplam bin 12 öğrenciye "Orman Sevgisi" eğitimi düzenlendi. Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Bozgan tarafından sunum şeklinde verilen eğitimde ormanın tanımı, oluşum süreci, önemi, sağladığı faydalar ve orman yangınlarına karşı dikkat edilecek hususlar ele alındı. Aldıkları eğitimin sonunda "Küçük Ormancı" olarak adlandırılan öğrencilere broşür, dergi ve fidan dağıtıldı. Anlatılan konularla ilgili öğrencilere sorular sorularak hediyeler verildi.

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