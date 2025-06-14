Öğrencilere orman yangınlarıyla mücadele eğitimi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Öğrencilere orman yangınlarıyla mücadele eğitimi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, öğrenciler orman yangınlarıyla mücadele konusunda bilgilendirildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, öğrenciler orman yangınlarıyla mücadele konusunda bilgilendirildi.

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim etkinliğinde, öğrencilere orman yangınlarının önlenmesi ve yangın anında nasıl hareket edilmesi gerektiği konularında kapsamlı bilgiler verildi. 6 öğretmen, 95 öğrencinin katıldığı eğitimde orman yangınlarının çıkış nedenleri, yangınla mücadelede kullanılan ekipmanlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar uygulamalı olarak anlatıldı.

Yetkililer, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının çocukların erken yaşta doğa sevgisi ve çevre bilinci kazanmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Öğrencilere orman yangınlarıyla mücadele eğitimi

Öğrencilere orman yangınlarıyla mücadele eğitimi

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