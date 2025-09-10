Öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi

Etkinlikte, ilk yardım, afetlere hazırlık ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konularında öğrencilere bilgiler verildi.

Hoca Ahmet Yesevi İlkokulunda gerçekleştirilen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ve İl Sağlık Müdürü Harun Sivlim katıldı. Etkinlik çerçevesinde öğrencilere, acil müdahale üniteleri tanıtıldı ve bu ünitelerin işleyişi hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Afetlere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla afet anlarında yapılması gerekenler öğrencilere anlatıldı, afet ve acil durum eğitim broşürleri dağıtıldı. Öğrencilere ayrıca seyahat sağlık kitleri hediye edildi. Etkinlik, öğrencilere "sağlık elçisi" belgelerinin verilmesiyle son buldu.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" Programı, çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı ve sağlık bilincini artırmayı hedefliyor.