Selçuklu Belediyesi, çocukların el becerilerini ve yeteneklerini geliştirerek onlara yeni ufuklar açmaya devam ediyor. Bu kapsamda eğitimlerine devam eden Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi, Sızma Mahallesi’nde bulunan İstanbul Ticaret Odası Şehit Muhterem Ak Ortaokulu öğrencilerine "SETAP Mahallemde Sanat Ellerimde" projesi ile atölye etkinlikleri gerçekleştirdi. Okul bahçesine kurulan etkinlik alanında öğrenciler, eğitmenler eşliğinde çeşitli sanatsal ve el becerisine yönelik çalışmalara katıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrenciler hem eğlendi hem de yeni bilgiler öğrenme fırsatı buldu.

Sanat ve Tasarım Atölyesi’nin "SETAP Mahallemde Sanat Ellerimde" projesi kapsamında dış mahallelerde yer alan farklı okullarda etkinlikler düzenlendi. Ekim ayında toplamda 4 farklı okulda gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla 544 öğrenciye ulaşıldı. Böylece kırsal mahallelerde eğitim gören çocuklara sanatı sevdirmek ve onların sosyal duygusal gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler mayıs ayında da devam edecek.



"HER ÇOCUĞUMUZA EŞİT İMKANLAR SUNMAK İSTİYORUZ"

Selçuklu Belediyesi olarak çocukların gelişimi için her alanda fırsat eşitliğini sağlamayı önemsediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "SETAP projemizle ilçemizin dört bir yanına, özellikle de kırsal mahallelerde eğitim gören evlatlarımıza dokunmayı sürdürüyoruz. Sanat ve Tasarım Atölyemizle çocuklarımızın el becerilerini geliştirmeyi, var olan kabiliyetlerini ortaya çıkarmayı ve sanata olan ilgilerini artırmayı amaçlıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki sanat, çocukların hem iç dünyasını zenginleştirir hem de düşünme, ifade etme ve problem çözme yeteneklerini güçlendirir. Her çocuğumuza eşit imkanlar sunmak, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak en öncelikli görevlerimizden biri. SETAP Mahallemde Sanat Ellerimde projesiyle merkezdeki atölye etkinliklerini kırsal mahallelere taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluk, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Her çocuğumuzun bu imkanlara ulaşabilmesi bizim için çok kıymetli. Geleceğe daha donanımlı, özgüveni yüksek ve üretken bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bu hedefle çıktığımız yolda, eğitimin her alanını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.