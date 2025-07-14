Öğrencilere tercih danışmanlığı desteği

LGS tercih danışmanlık hizmeti; Keçiören Belediyesi Hizmet Binası (giriş kat), Tepebaşı Eğitim Merkezi, Mevlana Eğitim Merkezi ve Çaldıran Eğitim Merkezi’nde verilmeye başladı.

Tercih döneminde uzman rehber öğretmenlerden destek almak isteyen öğrenci ve veliler, danışmanlık noktalarına giderek hizmetten yararlanabilecek.

“Eğitime destek için tüm imkanlarımızı seferber ettik”

Eğitime destek konusunda belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mesut Özarslan, “Gençlerimizin hayatını etkileyecek bu önemli dönemde onların yanında olmak, doğru tercihlerle hayallerine ulaşmalarına katkı sunmak istiyoruz. Yıl boyunca çalışan, alın teri döken her bir öğrencimizin hayal ettiği liseye girmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyor, hepsine eğitim yaşamı boyunca başarılar diliyorum. Geleceğimizi inşa edecek öğrencilerimizin eğitimlerini desteklemek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.