Öğrencilere ücretsiz yemek teklifi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'in öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesine ilişkin kanun teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Gökçek, "Çocuklar okula boş beslenme çantası ile gidiyor. Bugün bir okul kantininde bir tost yeseniz bir su bir ayran içseniz 100 lira ediyor. Bu hesabı da zul sayarım, hepimiz o yaşlarda olduk. Bir kuru tostla doyan lise öğrencisi gördünüz mü hiç? Saray, yoksullukla mücadele etmek yerine kreş açarak, yurt açarak, kent lokantaları açarak sizin kurduğunuz düzende vatandaşlar bir nebze nefes alsın diye çalışan Ekrem İmamoğlu ile mücadele ediyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek ile ilgili sunduğu kanun teklifine ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, okullardaki yemek sorununa ve yoksulluğa işaret etti.

"Yarının Türkiye'sini inşa edecek 10 milyona yakın çocuğumuz yoksulluk içinde" diyen Ali Gökçek, şöyle devam etti:

"Her üç çocuktan biri okuldan önce kahvaltı yapamıyor. Yaklaşık her dört aileden biri gün içerisinde en az bir öğün et, balık veya tavuk yiyemiyor. Bunu bu kürsüden söylemekten utanç duyuyorum ancak sağlıklı beslenmek çocuklar için bir lüks değil temel ihtiyaçtır. Bu ülkede milyonlarca insan açlık sınırının altındaki ücretlerle hayatta kalma mücadelesi veriyor. Asgari ücretli, emekli pazarda tane hesabı yapıp ay sonunu getirmeye çalışıyor. Çocuklar okula boş beslenme çantası ile gidiyor. Bugün bir okul kantininde bir tost yeseniz bir su bir ayran içseniz yüz lira ediyor. Bu hesabı da zul sayarım, hepimiz o yaşlarda olduk. Bir kuru tostla doyan lise öğrencisi gördünüz mü hiç?

"ÖĞRENCİLERE BİR ÖĞÜN ÜCRETSİZ YEMEK VERMENİN MALİYETİ 4,8 MİLYAR DOLAR"

Saray, yoksullukla mücadele etmek yerine kreş açarak, yurt açarak, kent lokantaları açarak sizin kurduğunuz düzende vatandaşlar bir nebze nefes alsın diye çalışan Ekrem İmamoğlu ile mücadele ediyor. Ama size bir kötü haberim var; kalbinizdeki, zihninizdeki bütün kötülükleri onun önüne yığsanız da bu ülkenin 13'üncü Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu olacak. Ekrem İmamoğlu'na yaptığınız operasyonun maliyeti 45 milyar dolar. Anaokulundan liseye kadar her öğrenciye bir öğün ücretsiz yemek vermenin maliyeti 4,8 milyar dolar. Siz Ekrem İmamoğlu'nu içeriye atmak için kullandığınız paranın onda birini bu çocukların karnı bir öğün doysun diye vermediniz. Bu gençlerden ne istiyorsunuz? Aç bırakıyorsunuz, öğretmenlerini elinden alıyorsunuz yetmiyor zindanlara atıyorsunuz bu çocuklar size ne yapıyor? Sizin bu iktidarınızı Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyetin gençleri yıkacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Seçimlerden önce 1,8 milyon öğrenciye ücretsiz yemek uygulamamızı 5 milyona çıkartacağız" vaadinde bulunduğunu söyleyen Gökçek, "Seçim beyannamenize de yazdınız ya işte size o vaadi yerine getirme fırsatı sunuyorum. Ben ve grup arkadaşlarım burada oturanları teker teker ezberleyeceğiz ve sokak sokak gezerek 'çocukların karnı doysun istemeyenler işte bunlardır' diyeceğiz" dedi.