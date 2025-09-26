Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, öğrencilerin trafik konusunda bilinçlenmesi için eğitim verdi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNİN YAPTIKLARI HATALARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bulanık Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen "Motosiklet Trafik Güvenliği Eylem Planı Eğitimi" öğrencilerden büyük ilgi gördü. Eğitimde, motosiklet sürücülerinin en çok yaptığı hatalara dikkat çekildi. Kask ve koruyucu kıyafet kullanımı, şerit takip kuralları, takip mesafesi, kademeli fren kullanımı, araç geçiş kuralları, defansif sürüş ve emniyet balonu gibi konular ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

"BİR KASK BİR HAYAT"

Jandarma ekipleri, gençlere hitap ederken, motosiklet kullanımında kurallara uymanın hayat kurtardığını vurguladı. "Bir kask, bir hayat" mesajıyla öğrenciler sık sık uyarıldı.

Programda ayrıca trafik jandarmasının görevleri tanıtıldı. Öğrenciler, sorular sorarak aktif şekilde eğitime katılım gösterdi.