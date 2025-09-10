Öğrencileri sevindirecek destek!

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan Başkanlığında, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantı, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (MASKİ) Sinan Çeçen'in Malatya genelinde gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerle ilgili sunumuyla başladı.

ÖĞRENCİLERE DESTEK

Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında ilk olarak ek gündem maddelerinin gündeme alınmasının oylanarak kabul edilmesiyle meclis maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılında Malatya'daki üniversitelere yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin 1 aylık abonman ücretleri ile kart bedellerinin Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması ve öğrencilere destek çantası hazırlanması yönündeki teklifi görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi.