Öğrencileri taşıyan tur otobüsü otomobille çarpışarak devrildi: 2’si ağır çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Öğrencileri taşıyan tur otobüsü otomobille çarpışarak devrildi: 2’si ağır çok sayıda yaralı var

Sinop'ta öğrencileri taşıyan tur otobüsünün otomobille çarpışmasının ardından devrildi. Kazada 2'si ağır olmak üzere yaralanan 18 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta öğrencileri taşıyan tur otobüsünün otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı.

xi.jpgKaza, sabah saat 10.30 sıralarında Lala-Erfelek yolu Aloğlu köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir firmaya ait öğrencileri taşıyan tur otobüsü, yoğun sisin etkili olduğu virajlı yolda karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otobüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 18 kişi ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

xii.jpgYaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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