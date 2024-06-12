Öğrencileri yıkan haber. Yüzde 50 zam geldi

İBB Meclisi yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 TL olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 TL olması karar verdi.
İBB Meclisi Haziran ayı 3. Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2024 yılı revize ücret tarifesi de gündeme alındı.
Teklifte, üniversite öğrenci yurtlarında aylık 1300 TL olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 liraya yükseltilmesi talep etti.
İBB Meclisİ'nde yapılan oylamada, İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.
İBB yurtlarında zam 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak.
İBB'nin öğrenci yurtlarına geçtiğimiz yıl üzde 36,84 zam yapılmıştı.