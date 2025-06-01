Öğrencilerin beklediği haber geldi! Bakan Tekin'den yaz tatili açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek inşallah. Sonra da hep beraber okullarımızda olacağız" dedi.

BİLGİSAYAR BAŞINA GEÇEREK YANIT VERDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van’daki temasları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi’ni (MEBİM) ziyaret etti. Ziyaret sırasında merkezde yürütülen faaliyetler hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşaviri Yılmaz Güney'den bilgi alan Bakan Tekin, ardından bilgisayar başına geçerek gelen bir çağrıyı yanıtladı.

"180 İŞ GÜNÜ OKULA GELMEK ZORUNDA"

Telefon bağlantısı sırasında bir vatandaş, okullardaki tatilin erkene alınmasına yönelik talebini dile getirdi. Bu talebe karşılık olarak Bakan Tekin, öğrencilerin eğitim öğretim yılı boyunca 180 iş günü okula devam etmek zorunda olduklarını belirtti. Tekin, "Mevzuata göre öğrenciler bir yılda 180 iş günü okula gelmek zorunda. Biz şimdi bu tatili yaparsak 180 günü tamamlama ihtimalimiz kalmıyor zaten. Dolayısıyla çocuklarımızın belli dersleri telafi etme imkanları kalmadığı için tatil yapmamız hem hukuken hem de pedagojik olarak mümkün değil. Kaybedecek vaktimiz yok artık." ifadelerini kullandı.

"BAYRAMIN 4. GÜNÜ TATİLİMİZ BİTECEK"

Erken tatil kararının eğitime olumsuz etkileri olabileceğini vurgulayan Tekin, bunun öğrencilerin gelecek yıllardaki ders kazanımlarını da olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Bakan Tekin, "Mesela bu seneki çocuklar 9. sınıfın herhangi bir ünitesini yetiştirememiş oluyor. Önümüzdeki sene bu çocuk 10. sınıfta olacak ve 9. sınıfın ünitesini tamamlamamış olacak. Veyahut 8. sınıfta çocuk mezun olacak. Önümüzdeki yıl başka okulda olacak. O yüzden bu çok doğru bir önerme değil. Açık ve net olarak bir kez daha söyleyelim. Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek inşallah. Sonra da hep beraber okullarımızda olacağız. Eşinize çok selam söyleyin. Bayramınız şimdiden mübarek olsun." şeklinde konuştu.