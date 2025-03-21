Öğrencilerin beklediği haber! İşte kar tatili verilen iller

Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalara göre, tatil edilen yerler şu şekilde sıralandı

ORDU: Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 ilçede eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinde tamamen tatil uygulanırken, Altınordu, Akkuş, Çamaş, Fatsa, İkizce, Mesudiye, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmi tatil ilan edildi.

YOZGAT: Yozgat Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yozgat il merkezi, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde tüm eğitim kurumları tatil edildi.

AMASYA: Amasya Valiliği, il genelinde kar yağışı nedeniyle 21 Mart 2025 Cuma günü eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Resmi ve özel eğitim kurumları tatil edildi.

ERZİNCAN: Erzincan Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle tatilin bir gün daha uzatıldığını duyurdu. 21 Mart Cuma günü de tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

SAMSUN: Samsun'un bazı ilçelerinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak ve Ladik ilçelerinde tüm okullar tatil edilirken, diğer ilçelerde taşımalı eğitim yapılamayacağı bildirildi.

SİNOP: Sinop’ta, buzlanma riski nedeniyle Sazlı, Akbaş, Göller, Türkmen, Tepealtı, Eymir, Ahlatçık, Boyalıca, Tıngır, Oğuzeli ve Kirençukuru köylerinde taşımalı eğitime 21 Mart Cuma günü ara verildi.

GÜMÜŞHANE: Gümüşhane’de etkili olan kar nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 21 Mart Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

SİVAS: Sivas'ın Gürün ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 21 Mart Cuma günü ara verildi.

NİĞDE: Niğde’nin Çamardı ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 21 Mart Cuma günü bir gün ara verildi.

KONYA: Konya'nın Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 21 Mart 2025 tarihinde eğitime ara verildi.

KARAMAN: Karaman’ın Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde, kar ve buzlanma nedeniyle eğitim kurumlarında 21 Mart’ta eğitime ara verildi.

KIRŞEHİR: Kırşehir'de, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Mart Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi.

Tatil edilen ilçelerde, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personel de 21 Mart günü idari izinli sayılacaktır.