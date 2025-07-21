Öğrencilerin düzenlediği gitar konseri beğeni topladı

Gitar eğitimi alan öğrenciler, Şef Yunus Emre Canses'in yönetiminde sahneye çıkarak izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Esentepe Gençlik Merkezi salonunda gerçekleşen konsere öğrencilerin aileleri yoğun ilgi gösterdi. Repertuvarda Türk Halk Müziği ile güncel popüler müziklerden seçilen eserler yer aldı. Öğrencilerin Kazancı Bedih'in "Nemrudun Kızı" türküsünü yorumlaması ise büyük alkış aldı. Yaklaşık iki yıldır gitar eğitimi alan grup, ilk konser deneyimlerini başarıyla tamamladı. Temel müzik eğitimlerinin verildiği kurslarla öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Şef Yunus Emre Canses, gitar kursunu tamamlayan öğrencilerle konser düzenlediklerini belirterek, desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti. Gitar eğitiminin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini aktardı.

Öğrenciler ise ilk sahne deneyimlerini ailelerine yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.