Öğrencilerin hikayeleri kitaplaştırıldı

Derik ilçesinde, Kaymakamlığın da desteğiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Bana hikayeni yaz" isimli hikaye yarışması düzenlendi. Yarışmaya, ilçedeki ortaokullardan öğrenciler 245 hikaye gönderdi. Oluşturulan komisyonla seçilen en iyi 25 hikaye, projenin de adının verildiği 120 sayfalık "Bana hikaye yaz" isimli kitapta buluştu. Kitapta, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan "Vatan Sağ Olsun" ve ilçenin sembollerinden olan Derik zeytininin işlendiği "Zeytin Ağacı" isimli hikayeler, dikkat çekti.

Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, hikayeleri kitaplaştırılan 25 öğrenciyle İlçe Kültür Merkezi'nde düzenlenen, kitabın tanıtım programında buluştu. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman, öğretmenler, öğrenci ve velileri katıldı. Öğrencilerle tek tek ilgilenip sohbet eden Kaymakam Bayraklı, başarılarının artması yönünde tavsiyelerde bulundu. Kaymakam Bayraklı, yarışmada "Şekerli Menemen" adlı hikayesi ile kitapta yer alan ve ailesinin mevsimlik işçi olması nedeniyle ilçe dışında olan ortaokul öğrencisi Zeynep ve babası Ahmet Eliş'i de telefonla arayıp tebrik etti. Öğrenciler ve velileri de emeği geçenlere teşekkür etti.

'15 TEMMUZ'DA YAŞANANLARDAN ETKİLENDİM'

'Vatan Sağ Olsun" hikayesini yazan 6'ncı sınıf öğrencisi Baran Demir, hikayesini 15 Temmuz darbe girişiminden etkilendiği için yazdığını belirterek, "Hikayemin adı "Vatan Sağ Olsun'. Öğretmenlerimin anlattığı 15 Temmuz'da yaşananlardan etkilendim ve yazdım" dedi.

'Zeytin Ağacı" isimli hikayenin yazarı 8'inci sınıf öğrencisi Nurda Kızılay ise "Ben hayal gücümü kullanarak, babamın bir zeytin ağacı olacağını düşündüm ve bu şekilde bir hikaye tasarladım. Bana göre çok güzeldi, ayrıca bunu seçerken de bahçemizin yanındaki zeytin ağaçlarını da katmayı unutmadım" diye konuştu.

8'inci sınıf öğrencisi Ecrin Oktay da "Ben, "Kar tanesi" isimli hikayeyi yazdım. Karları ve kar tanesini çok sevdiğim için yazdım. Kar topu oynamayı, kardan adam yapmayı çok seviyorum. Büyüyünce kaymakam olmak istiyorum" dedi.

Babası Turan Oktay da "Kızımın hayal gücüyle ileride neler yapabileceğinin bir göstergesidir. Şimdiki küçüklerin yazar olması, ilerde onların hayallerinin yerleşmesinde faydalıdır" dedi.