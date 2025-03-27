Öğrencilerin protestoları devam ediyor: Yeni gözaltılar var

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart günü gözaltına alınmsıyla başlayan protestolar devam ediyor.

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yankıları sürüyor.

Günlerce Saraçhane önüne akan milyonların ardından öğrenciler ve bazı vatandaşlar, protestolarını sürdürüyor.

Televizyon kanallarına verilen cezalar RTÜK binası önünde üniversiteli öğrenciler tarafından protesto ediliyor!

Öte yandan Cevahir AVM içerisinde gözaltına alınan öğrencilerden sadece biri. Yardım edin diye bağırarak, defalarca canının acıdığını dile getirdi.

18.30 sıralarında AVM önünde toplanan öğrenciler "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz" şeklinde slogan atan gençlerden yüzleri kapalı olanlara müdahale eden polis açmalarını istedi. O anlarda direnen bazı gençler gözaltına alındı. Gençlik grubu bir süre sonra Mecidiyeköy ve Şişli yönlerine doğru dağıldı.

Ayrıntılar geliyor...