Ekonomik sıkıntılarla boğuşan gençler barınma sorunu yaşıyorlar. İlköğretim çocukları beslenemezken, üniversite öğrencileri barınma sorunu sebebiyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalıyor. Gençlerin yaşadığı temel sorunlara dikkat çekmek adına CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'ndan anlamlı bir eylem gerçekleşti.

Barbaros meydanında toplanan CHP'liler, eylemde üniversite öğrencilerinin maddi sorunlarına ve barınma soruna, ilköğretim öğrencilerinin ise beslenme sorununa dikkat çekmek için getirdikleri yatak, bavul ve beslenme çantası da eylem sırasında kürsünün önünde sergilenmek istediler ancak emniyet yetkilileri kamu düzenini bozacağı gerekçesiyle sergilemeye izin vermedi. Yatak ve kenarına konulan 2 bavuldan oluşan sergi polis zoruyla kürsünün önünden kaldırıldı.

CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Mehmet Arslan, gençlerin barınma sorunlarına değinirken, “Öğrencilerimiz aldıkları krediyle (özel) yurtlarda kalamadıkları için, kendi özel bütçeleriyle ev tutamadıkları için bu yataklar sokaklarda. Öğrencilerimiz ne yapacak, sokaklarda mı yatacaklar? Bizim bu öğrencilere sahip çıkmamız lazım. Ülkemizin geleceği bu çocuklar” diye konuştu.

Eylemde sergilenen boş bavullarında ise, üniversiteyi kazanan ancak imkansızlıklar nedeniyle başlayamayan öğrencilerin durumunu temsil ettiğini söyleyen Arslan, “Bu bavullar neden var boş? İmtihanı kazanıyor genç kardeşlerimiz, kayıtlarını da bir şekilde yaptırıyor ama okuluna gidip de eğitimine devam edemiyor. Çünkü o bavulun dolması için, o bavulu hazırlayabilmesi için yol parası lazım, ev tutması lazım. Bunları yapamadığı için, öğrenci kayıt yaptırdığı halde okuluna devam edemiyor" dedi.

İlkokul öğrencilerinin beslenemediğinden de bahseden Arslan "Bu beslenme çantası boş. Anneler bu beslenme çantalarını dolduramadıkları için, çocukları okulda yemek yiyemiyor, yeteri kadar beslenemiyor; yeteri kadar beslenemediği için eğitiminde başarılı olamıyor. Bu beslenmenin dolması lazım. Yapılacak şey çok kolay; TBMM’de şu anda bütçe yapıyoruz. Milletin bütçesi orada görüşülüyor. Her okulda, ilkokul, ortaokul ve lisede 1 tek öğün yemek verilse öğrencilerimize, bu bütçenin yüzde 1.5’i bunu karşılayabiliyor. Yani milletin bütçesinin yüzde 1.5’ini öğrencilerimize harcarsak öğrencilerimiz yeteri kadar beslenecekler, bu beslenme çantasına da ihtiyaç kalmayacak. Anneler bu beslenme çantasını dert edinmeyecek, dolduramadıkları zaman strese girmeyecekler" dedi.

Konuşma sırasında üniversite öğrencilerinde de söz verildi. Gençler, barınamadıklarından, KYK yurtlarının yetersizliğinden, özel yurtların ise fiyatlarının pahalı olduğunu belirterek şikayetlerini dile getirdiler. Bu şartlarda gençlerin eğitimlerine devam edebilmeleri için hayatlarına borçla başladıklarını belirttiler. Öğrenciler eğitimde fırsat eşitliği istediklerini bir kez daha vurguladılar.

'30-35 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE 1 KYK YATAĞI DÜŞÜYOR'

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ömer Faruk Aslan, hem okuyup hem çalıştığını belirterek derslere yetişemediğini ve okulunu uzattığını belirtti. Barınma sorununa dikkat çekmek için eylem yapıldığını ve bu eylem sonucunda öğrencilerin gözaltına alındıklarını anlattı. Aslan,"Barınamayan öğrenciler yataklarıyla eylem yaptılar, gözaltına alındılar’. Bugün de bizim yatağımız kaldırıldı. Bugün İstanbul’da yaklaşık 30-35 üniversite öğrencisine 1 KYK yatağı düşüyor. İktidar planlı olarak ülkedeki istatistikleri düzeltmek için gidiyor üniversite öğrencisinin yoğun olmadığı yerlerde yurtlar yaparak tamamen kendi sermayesini beslemeye devam ediyor."