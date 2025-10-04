Öğrencilerini taciz eden kadın din öğretmenine hapis cezası. İmam hatip ortaokulunda taciz skandalı

Konya’da bir imam hatip ortaokulunda görev yapan 31 yaşındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni R.E., iki erkek öğrencisine yönelik cinsel taciz ve istismar suçlamalarıyla yargılandığı davada 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Evli ve iki çocuk annesi öğretmenin, 13 yaşındaki bir öğrencisine “bebeğim, sevgilim, birlikte uyuyalım” gibi mesajlar gönderdiği, onu defalarca AVM otoparkına götürerek istismar ettiği belirlendi. Ayrıca başka bir öğrencisine başörtüsüz fotoğraflar ve videolar yolladığı tespit edildi.

Olay, mağdur çocukların telefonlarındaki mesajları fark eden velilerin şikayetiyle ortaya çıktı. Savcılık, R.E. hakkında “çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 106 yıl hapis istemiyle dava açtı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında, R.E.’nin SEGBİS üzerinden başı açık katılması dikkat çekti. Sanık avukatı, çocukların “rızası” olduğunu öne sürerek tahliye talep etti, ancak mahkeme bu savunmayı reddetti.

Mahkeme, sanığı cinsel istismar, sarkıntılık ve hürriyetten yoksun kılma suçlarından 32 yıl hapse mahkum etti. Mağdur avukatı Cahit Cem Taşpınar, karar sonrası yaptığı açıklamada, mahkemenin indirim uygulamamasını olumlu bulduklarını, ancak suçun “çocuğun cinsel istismarı” kapsamında daha ağır ceza gerektirdiğini belirtti.

Olay, eğitim camiasında ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Skandal, imam hatip okullarında öğretmen seçimi ve denetim süreçlerinin yeniden sorgulanmasına yol açtı.