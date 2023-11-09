Öğrencinin yakınları öğretmeni hastanelik etti. Şiddet görüntüleri gündem olmuştu

İstanbul’un Beylikdüzü’ne ilçesine bağlı Birlik Sanayi Meslek Lisesi’nde bir öğretmenin öğrencisini kitapla kafasına defalarca vurarak darp ettiği görüntüler gündem oldu.

Görüntülerde darp edilen öğrenci “Hocam” diyerek öğretmeni durdurmaya çalıştı ancak öğretmenin “Hocam dedikçe daha da vuracağım” diyerek vurmaya devam ettiği görüldü.

Öğretmene tepkiler yağarken Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

ÖĞRETMENİ HASTANELİK ETTİLER

Olayın sosyal medyaya yansıması üzerine öğrencinin yakınları okula giderek öğretmen Mehmet E.B.’yi darp etti. Yaralanan Mehmet E.B. hastaneye götürüldü.