Olay, önceki gün Koyunluca İlkokulu'nda meydana geldi. İŞKUR üzerinden geçici olarak okulun temizlik kadrosuna alınan temizlik görevlisi olan Z.S, iddiaya göre 2'nci sınıf öğrencisi M.B.'nin yüzünde sigara söndürdü ve çocuğu darbetti.

Çocuğun gözünün altında yanık izi oluşurken, aile ve okul yönetimi kadından şikayetçi oldu.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU, TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Yaşanan olayın ardından öğrencinin ailesi, durumu öğrenir öğrenmez okula gelerek tepkilerini dile getirdi. Aile daha sonra karakola giderek temizlik görevlisinden şikâyetçi oldu. Kısa süre içinde olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Küçük çocuğun yüzündeki yanık izlerini gösteren kareler, vatandaşlar arasında büyük infiale neden oldu.

Çok sayıda kullanıcı, “çocuklara yönelik şiddetin hiçbir bahanesi olamaz” diyerek en ağır cezaların verilmesini talep etti.

Başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Z. S gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.S, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.