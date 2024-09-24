Öğrencisine istismarda bulunan öğretmenin cezası belli oldu! Mahkemede skandal savunma

İstanbul'un Gaziosmanpa ilçesindeki bir özel okulda İspanyolca öğretmenli olarak görev yapan 28 yaşındaki Betül Nisa Ç., adlı kadın 7'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki öğrencisi Muhammed A.’yı istismar ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı. 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen öğretmene, cinsel istismardan 8 yıl 4 ay cinsel istismar suçunu işlemek için evde tuttu iddiasından 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 14 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Karar onanırsa öğretmen cezaevine gönderilecek.

25 Aralık 2023 tarihinde Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşanan skandal olayda, iddialara göre öğrenci Muhammed A. öğretmenine sosyal medyadan yüksek miktarlarda para kazandığını söyleyerek, birazını da kendisiyle paylaşmasını istedi. Öğretmen Betül Nisa Ç. ise bu mesaja karşılık olarak kendisiyle her şeyi paylaşacağını belirtti.

"4 KEZ CİNSEL BİRLİKTELİK YAŞADIK"

Sohbetin ilerlemesiyle birlikte öğretmeninin evine gitmeye başladığını belirten Muhammed A,, bu süreç içerisinde öğretmeniyle 4 kez cinsel birliktelik yaşadığını söyledi. Bu birlikteliklerin isteğe dayalı olduğunu ifade eden Muhammed A. kendisinin ilişkiye zorlanmadığını belirtti.

"BANA 16 YAŞINDAYIM DEDİ"

Gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınan Betül Nisa Ç., ise öğrencisinin kendisini 16 yaşında olarak tanıttığını söyleyerek, bu nedenle aralarında birliktelik başladığını aktardı. Betül Nisa Ç. bu birlikteliğin içerisinde cinselliğin olmadığını da savundu.

Öte yandan öğretmenin, öğrencisinin kendisine sürekli şekilde “Ben Betül hocayı istiyorum” mesajlar sonrası birlikte olduğunu ifade ederek; yaşının küçük olduğunu bilmesi halinde ise sevgili olmayacağını söyledi. Öğretmen, ifadesinde öğrencisi için "15 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum" dedi.