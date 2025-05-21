Öğrencisine şiddet uyguladı! Öğretmen hakkında skandal karar...

İstanbul Pendik'teki bir ortaokulda öğretmen Z.D.A., tahtaya kaldırdığı N.B.A. isimli öğrenciye fiziksel ve sözlü şiddet uyguladı.

O ANLAR KAMERADA...

Yaşananlar, sınıftaki başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde öğretmenin, "Kızım gel. 15 yıllık öğretmenliğimde hiçbir kız çocuğuna bu şekilde kızmadım. Seni var ya böyle gebertirim. O saçını dolarım senin ben. Bu pisliği senin başlattığının ben farkındayım. Tamam mı? Sınıfta bu tarz iğrençlikler, boşboğazlık oluyor. Sınıfı karıştırıyor, dersin akışını bozuyor. Tamam mı? Ben senin ne mal olduğunun farkındayım. Bu sınıfta 3-4 tane pislik var. Sen de onlardan birisin. Sınıfta saçma sapan hareketler yapma" dediği duyulurken, öğrencinin ise sadece, "Ben bir şey yapmadım" diyerek cevap verdiği duyuluyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konunun araştırılması ve incelenmesi için müfettiş görevlendirildiği, inceleme sonucunda soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Öğrencisine yönelik şiddet nedeniyle gözaltına alınan öğretmen Z.D.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından 'adli kontrol' talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan öğretmen Z.D.A., 45 gün boyunca haftanın cumartesi günleri imza atma şartıyla serbest bırakıldı.