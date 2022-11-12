Öğrencisini boğazından tuttu, havaya kaldırıp sürükledi. Öğrenciler gizlice çekti. Bu nasıl öğretmen. Açıklama yapın Sayın Bakan

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Şehit Sinan Akdemir İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Oğuzhan S., derste bir öğrencisinin boğazını sıkıp, darp etti.

Tüyler ürperten o anlar bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayın ardından idari soruşturma başlattığı ve öğretmenin açığa alındığı kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'nün konu ile ilgili yapılan açıklamasında, "İlimiz Şahinbey ilçesinde bazı yayın organları ve sosyal medya hesapları üzerinde yayınlanan sınıf içerisindeki şiddet içerikli görüntülere sebep olan öğretmen ile ilgili ivedi bir şekilde incelemeler başlatılmış, şahıs hakkın soruşturma açılarak bugün itibarıyla açığa alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.