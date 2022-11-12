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  • Öğrencisini boğazından tuttu, havaya kaldırıp sürükledi. Öğrenciler gizlice çekti. Bu nasıl öğretmen. Açıklama yapın Say

Öğrencisini boğazından tuttu, havaya kaldırıp sürükledi. Öğrenciler gizlice çekti. Bu nasıl öğretmen. Açıklama yapın Sayın Bakan

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki ilkokulda Oğuzhan S. isimli öğretmenin bir öğrencisinin boğazını sıkıp darp ettiği anlar tüyler ürpertti. Yaşananlar bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Tepki çeken görüntüler sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Oğuzhan S.nin açığa alındığını açıklandı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 10:38
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Öğrencisini boğazından tutup havaya kaldırıp sürükledi. Bu nasıl öğretmen. Açıklama yapın Sayın Bakan

Öğrencisini boğazından tuttu, havaya kaldırıp sürükledi. Öğrenciler gizlice çekti. Bu nasıl öğretmen. Açıklama yapın Sayın Bakan
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Şehit Sinan Akdemir İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Oğuzhan S., derste bir öğrencisinin boğazını sıkıp, darp etti. 

Tüyler ürperten o anlar bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayın ardından idari soruşturma başlattığı ve öğretmenin açığa alındığı kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'nün konu ile ilgili yapılan açıklamasında, "İlimiz Şahinbey ilçesinde bazı yayın organları ve sosyal medya hesapları üzerinde yayınlanan sınıf içerisindeki şiddet içerikli görüntülere sebep olan öğretmen ile ilgili ivedi bir şekilde incelemeler başlatılmış, şahıs hakkın soruşturma açılarak bugün itibarıyla açığa alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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KERİMMM
12.11.2022 11:11
yeni akapa parti rejimi karanlığı .ülkeyi sarmaya hızlandı.daha 10 milon üstündeki yobaz surili afgan pakistanlı piyasaya çıkmadı .devammm oylar akapa parti rejimine .  
 
Vatan
12.11.2022 11:04
Açığa alındı maaş almaya devam ediyor atın gitsin gebersin açlıktan  
 
Yurttas
12.11.2022 11:03
Illa özlü haklarını arayan , bir şekilde velilerinde destek verdiği kurumların içinden çürük elma çıkıyor.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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