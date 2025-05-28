Öğrenmenin yaşının olmadığını gösterdiler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Öğrenmenin yaşının olmadığını gösterdiler

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergi öğrenmenin yaşının olmadığını gözler önüne serdi.

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergi öğrenmenin yaşının olmadığını gözler önüne serdi.

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programa, Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program kapsamında açılan serginin açılışını Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak yaptı. Sergiyi gezen Kaymakam Dalak, kurs öğretmenlerine ve kursiyerlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Etkinlikte halk oyunları gösterileri, mini konserler ve kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı stantlar büyük beğeni topladı. Ayrıca Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kursların tanıtımı yapılarak hayat boyu öğrenmenin önemi vurgulandı.

Katılımcılar, etkinlikler boyunca hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşadı.

Öğrenmenin yaşının olmadığını gösterdiler

Öğrenmenin yaşının olmadığını gösterdiler

Öğrenmenin yaşının olmadığını gösterdiler

Öğrenmenin yaşının olmadığını gösterdiler

Öğrenmenin yaşının olmadığını gösterdiler

Öğrenmenin yaşının olmadığını gösterdiler

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