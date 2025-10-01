Öğretim üyesinden taciz skandalı! Üniversiteki iğrençliği mesajlar ortaya çıkardı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde görevli Dr. Öğretim Üyesi M.B., bir kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı.

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

MAKÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ne başvuran öğrencinin iddiasına göre, M.B. kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Öğrencinin şikayeti üzerine üniversite yönetimi, öğretim üyesini görevden uzaklaştırdı ve durumu Yükseköğretim Kurulu’na bildirdi.

M.B. hakkındaki nihai kararın YÖK Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verileceği kaydedildi.