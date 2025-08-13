Öğretmen adayları dikkat! Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Öğretmen adayları dikkat! Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Öğretmen adaylarını ilgilendiren sonucu ÖSYM açıkladı. KPSS yerine ilk kez düzenlenen Akademi Giriş Sınavı sonuçları ÖSYM’nin sayfasından erişime açıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Öğretmen adaylarının asli memurluğa geçiş sürecinde mesleki yeterliliklerini ölçmek amacıyla yapılan AGS bu yıl ilk kez düzenlendi. 13 Temmuz düzenlenen AGS, 2024 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte KPSS yerine getirilmiş ve öğretmenlik mesleğine geçişte temel ölçüt haline gelmişti.

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile ÖSYM’nin sonuç ekranına giriş yaparak puan ve sıralamalarını görüntüleyebilecek. Bu işlem, hem ÖSYM’nin internet sitesi hem de mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Son Haberler
Paraguay'ın ticaret dengesi fena şaştı
Paraguay'ın ticaret dengesi fena şaştı
Antakya’da uyuşturucu operasyonu: 286 gram metamfetamin ele geçirildi
Antakya’da uyuşturucu operasyonu: 286 gram metamfetamin ele geçirildi
Ekrem İmamoğlu'ndan "adaylık" açıklaması: Desteklemeye hazırım
Ekrem İmamoğlu'ndan "adaylık" açıklaması: Desteklemeye hazırım
Konut satışları ile ilgili dikkat çeken rakamlar!
Konut satışları ile ilgili dikkat çeken rakamlar!
Adana’da polis kılığında büyük soygun! Yöntemleri ‘pes’ dedirtti
Adana’da polis kılığında büyük soygun! Yöntemleri ‘pes’ dedirtti