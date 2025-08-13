Öğretmen adayları dikkat! Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Öğretmen adaylarının asli memurluğa geçiş sürecinde mesleki yeterliliklerini ölçmek amacıyla yapılan AGS bu yıl ilk kez düzenlendi. 13 Temmuz düzenlenen AGS, 2024 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte KPSS yerine getirilmiş ve öğretmenlik mesleğine geçişte temel ölçüt haline gelmişti.

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile ÖSYM’nin sonuç ekranına giriş yaparak puan ve sıralamalarını görüntüleyebilecek. Bu işlem, hem ÖSYM’nin internet sitesi hem de mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.