Öğretmen Akademileri, Van'da başladı

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen "Van Öğretmen Akademileri" zengin içerikleriyle başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Van Öğretmen Akademileri; "Şehir ve Kültür Akademisi', "Müzik Akademisi', "Edebiyat Akademisi" ve "Biyografi Akademisi" başlıkları çerçevesinde başladı. Akademi ile ilgili açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, öğretmen akademilerinin önemine dikkat çekerek, "Van Öğretmen Akademileri, ilk defa geçtiğimiz yıl şubat ayında Bakan Yardımcımız Ömer Faruk Yelkenci'nin ilk dersiyle başladı. Daha sonra çeşitli alanlarda açmış olduğumuz akademiler ile öğretmenler ve yöneticilerimizi, şehrimizin duayen isimleri ve akademisyenleri ile buluşturmuş, Van'ımızın güzide mekanlarında kültürel, sanatsal ve akademik çalışmalar gerçekleştirmiştik. Van Öğretmen Akademilerine bu yıl da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öğretmenlerimizin bilgi ve birikimini yükseltmek, şehrin kültürel yapısıyla buluşturmak, tarihini özümsetmek, farklı alanlarda tecrübe sahibi olmalarını sağlamak, daha da sosyalleşmelerine ve sürekli kendilerini geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla bu yıl da 4 akademiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yapılacak çalışmaların şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, emek verecek herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Van Öğretmen Akademileri eğitimlerinin 25 Ekim 2024-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirten Aras, başvuru tarihlerinin ise 25 - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacağını, öğretmen ve yöneticilerin başvurularını "https://vanakademi.meb.gov.tr/" adresinden gerçekleştirebileceklerini söyledi.