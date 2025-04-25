Öğretmen Akademilerinde müzik dolu bir gün!

Afyonkarahisar Öğretmen Akademileri çerçevesinde düzenlenen Müzik Akademisi etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftaki program, Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Lisesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe Şube Müdürü Hikmet Tuncer, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veli Yöntem, Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Çiğdem Yöntem ve akademide görev yapan öğretmenler katıldı. Programda, Doç. Dr. Veli Yöntem ile Müzik Öğretmeni Çiğdem Yöntem tarafından Türk Müziği Koro Çalışmaları üzerine detaylı bir sunum yapıldı.

Katılımcı öğretmenlerle birlikte yürütülen uygulamalı bölümlerle etkinlik etkileşimli bir şekilde sürdürüldü. Etkinlik sonunda, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Korosu'nun seslendirdiği mini konser, izleyicilere müzik dolu anlar yaşattı. Performans, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Programın sonunda Şube Müdürü Hikmet Tuncer, katkılarından dolayı Doç. Dr. Veli Yöntem ve Çiğdem Yöntem'e teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu. Etkinlik, sanatın eğitime kattığı değerin bir kez daha altını çizerken, öğretmenler için ilham verici bir deneyim oldu.