Öğretmen akrabası tarafından katledildi

Malezya’nın Sabah eyaletindeki Tuaran bölgesinde, 41 yaşındaki öğretmen Celesty Christy Celestina Sili, dün ailesine ait evin arka kısmında ölü bulundu. Olay, adres numarası bulunmayan bir evde meydana geldi. Polis ekipleri, ihbar üzerine aynı gün 47 yaşındaki yerel bir şüpheliyi gözaltına aldı. Tuaran Emniyet Müdürü Noraidin Ag Maidin’in verdiği bilgiye göre, kurbanın boynunda, başında ve her iki gözünde kesici alet izleri bulundu.

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ŞÜPHELİ AKIL SAĞLIĞI TEDAVİSİ GÖRMÜŞ

Polis, zanlının geçmişte psikolojik tedavi gördüğünü ve bir sağlık kuruluşunda takip altında olduğunu belirtti. Olayın nedeni henüz netleşmedi. Ceset, Queen Elizabeth I Hastanesi Adli Tıp Birimi’nde otopsiye alındı. Soruşturma, Malezya Ceza Kanunu'nun 302. maddesi kapsamında cinayet suçundan yürütülüyor. Suçun sabit görülmesi hâlinde idam cezası ya da 30 ila 40 yıl arası hapis ve kamçı cezası öngörülüyor.