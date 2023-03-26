26 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl?

Öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde 45 bin öğretmen atamasının yapılacağını duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı hakkında bilgi verdi. Peki, öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl?

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 10:47
Takip Et

Öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl?

Öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl?
+
Aa
-

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını paylaştı. Buna göre 45 bin öğretmen atamasının branş dağılımı belli oldu. Peki, öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl?

Milli Eğitim Bakanlığının son açıklamalarına göre 103 alanda 45 bin yeni öğretmen atanacak. En fazla kontenjan ise sınıf öğretmenliği, rehberlik ve okul öncesine ayrıldı.

İşte atama yapılacak branşlar ve kontenjanlar;

-Sınıf Öğretmenliği: 7 bin 878 kontenjan

-Rehberlik: 3 bin 604 kontenjan

-Okul Öncesi: 3 bin 269 kontenjan

-İlköğretim Matematik: 2 bin 656 kontenjan

-İngilizce: 2 bin 433 kontenjan

-Türkçe: 2 bin 341 kontenjan

-Din Kültürü: 2 bin 604 kontenjan

-Fen Bilimleri: 2 bin 64 kontenjan

-Özel Eğitim: 2 bin 306 kontenjan

-Tarih: 1.408 kontenjan

-Türk Dili ve Edebiyatı: 1.839 kontenjan

-Sosyal Bilgiler: 1.204 kontenjan

ÖĞRETMEN ATAMALARI ÖN BAŞVURU NE ZAMAN?

Atama için ön başvuru, 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puan esas alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.

Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
1
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
2
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
3
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
4
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
5
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
6
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
7
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Şubatta 1183 yatırım teşvik belgesi verildi
﻿Şubatta 1183 yatırım teşvik belgesi verildi
﻿Şubatta 1183 yatırım teşvik belgesi verildi
﻿Galatasaray'ın sponsoru Fenerbahçe yöneticisi çıktı
﻿Galatasaray'ın sponsoru Fenerbahçe yöneticisi çıktı
﻿Galatasaray'ın sponsoru Fenerbahçe yöneticisi çıktı
﻿Kuntz staj yapan hoca gibi: Ünlü spor yazarından olay sözler
﻿Kuntz staj yapan hoca gibi: Ünlü spor yazarından olay sözler
﻿Kuntz staj yapan hoca gibi: Ünlü spor yazarından olay sözler
﻿MSB, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıyı lanetledi
﻿MSB, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıyı lanetledi
﻿MSB, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıyı lanetledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.