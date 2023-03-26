Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını paylaştı. Buna göre 45 bin öğretmen atamasının branş dağılımı belli oldu. Peki, öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl?

Milli Eğitim Bakanlığının son açıklamalarına göre 103 alanda 45 bin yeni öğretmen atanacak. En fazla kontenjan ise sınıf öğretmenliği, rehberlik ve okul öncesine ayrıldı.

İşte atama yapılacak branşlar ve kontenjanlar;

-Sınıf Öğretmenliği: 7 bin 878 kontenjan

-Rehberlik: 3 bin 604 kontenjan

-Okul Öncesi: 3 bin 269 kontenjan

-İlköğretim Matematik: 2 bin 656 kontenjan

-İngilizce: 2 bin 433 kontenjan

-Türkçe: 2 bin 341 kontenjan

-Din Kültürü: 2 bin 604 kontenjan

-Fen Bilimleri: 2 bin 64 kontenjan

-Özel Eğitim: 2 bin 306 kontenjan

-Tarih: 1.408 kontenjan

-Türk Dili ve Edebiyatı: 1.839 kontenjan

-Sosyal Bilgiler: 1.204 kontenjan

ÖĞRETMEN ATAMALARI ÖN BAŞVURU NE ZAMAN?

Atama için ön başvuru, 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puan esas alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.

Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak.