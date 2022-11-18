Basınç konusunu insan kalbi ve aşk hayatıyla anlatan öğretmenin görüntüleri tık rekoru kırdı

Sosyal medyada yayınlanan bir öğretmenin, öğrencilere basınç konusunu anlatırken bir balonu insan kalbine benzettiği görüntüler gündem oldu.

Bir köpüğün üzerine onlarca kürdanın üzerine balonu koyan ve patlamadığını gösteren öğretmen “Bu balon, kalbimiz. Patlamadı değil mi. O kadar kişiyle mücadele edersiniz bir şey olmaz” dedi.

O esnada bir başka tarafta tek bir kürdanın olduğu yere balonu götüren öğretmen “Ama bir kişi…” diyerek balonu tek duran kürdana batırarak patlattı.

Basınç konusunu insan kalbi ve aşk hayatı açısından anlatan öğretmenin görüntüleri sosyal medyada binlerce kez izlendi.