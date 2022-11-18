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  • Basınç konusunu insan kalbi ve aşk hayatıyla anlatan öğretmenin görüntüleri tık rekoru kırdı

Basınç konusunu insan kalbi ve aşk hayatıyla anlatan öğretmenin görüntüleri tık rekoru kırdı

Bir öğretmenin derste basınç konusunu anlatırken elindeki balonu, insan kalbine benzeterek anlatması sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 13:37
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Öğretmen basınç konusunu insan kalbi ve aşk hayatına benzeterek anlattı. Sosyal medyada gündem oldu

Basınç konusunu insan kalbi ve aşk hayatıyla anlatan öğretmenin görüntüleri tık rekoru kırdı
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Sosyal medyada yayınlanan bir öğretmenin, öğrencilere basınç konusunu anlatırken bir balonu insan kalbine benzettiği görüntüler gündem oldu.

Bir köpüğün üzerine onlarca kürdanın üzerine balonu koyan ve patlamadığını gösteren öğretmen “Bu balon, kalbimiz. Patlamadı değil mi. O kadar kişiyle mücadele edersiniz bir şey olmaz” dedi.

O esnada bir başka tarafta tek bir kürdanın olduğu yere balonu götüren öğretmen “Ama bir kişi…” diyerek balonu tek duran kürdana batırarak patlattı.

Basınç konusunu insan kalbi ve aşk hayatı açısından anlatan öğretmenin görüntüleri sosyal medyada binlerce kez izlendi.

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Hamit Seki
18.11.2022 13:50
Çocuklarımızın eğitimi kimlere emanet edilmiş, basıncı böyle anlatan bu öğretmen kardeşimiz, aşkın tarifini yapmış Lise öğrencilerine her halde.  
 
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