Öğretmen diplomasız ama maaş dolgun! Liselerde skandal döner sermaye iddiası

Afyonkarahisar’da eğitim camiasını sarsan bir iddia ortaya atıldı. Odak Gazetesi’nden Ali Küçükkartal’ın haberine göre il merkezindeki bazı meslek liselerinin adeta ticari bir işletmeye dönüştüğü ortaya çıktı. Emekli öğretmen Emin Sanaldı’nın CİMER ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı’na taşıdığı şikâyet, kamuoyunda geniş yankı bulurken iddiaların merkezinde Şehit Yunus Çiçek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Emir Murat Özdilek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Yusuf Özer Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve İbrahim Evren Kız Mesleki Teknik Anadolu Lisesi yer aldı. Söz konusu okullarda, kanun ve mevzuata aykırı şekilde “usta öğretici” çalıştırıldığı, derse girmeyen kişilere maaş ödendiği ve bu yolla devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı öne sürüldü.

DÖNER SERMAYE İDDİASI

İddialara göre, adı geçen okullarda görev yapan okul müdürleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1977 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan 15943 sayılı yönetmeliğini hiçe sayarak usta öğretici çalıştırma koşullarını ihlal etti. Yönetmelikte, usta öğreticilerin en az ön lisans mezunu olması gerektiği açıkça belirtilmesine rağmen, bu okullarda yeterli niteliklere sahip olmayan kişilerin görevlendirildiği ifade edildi. Daha da vahimi, bu kişilerin derse girmediği ancak döner sermaye üzerinden maaşlarının ödendiği ve bu paraların okul idarecileri ile bazı eğitmenler arasında paylaşıldığı iddia edildi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SESSİZ

Skandalın bir diğer çarpıcı boyutu, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iddialara rağmen harekete geçmemesi. Emin Sanaldı’nın 2023 sonunda yazılı ve sözlü şikâyetlerde bulunmasına rağmen, müdürlüğün herhangi bir soruşturma başlatmadığı belirtildi. Sanaldı’nın CİMER’e yaptığı 23 Ağustos 2024 tarihli ve 2402838678 numaralı başvuru sonrası, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından disiplin, idari ve mali yönden soruşturma başlatıldığı, ilgili kişiler için çeşitli cezalar teklif edildiği bildirildi. Ancak, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün neden bir muhakkik görevlendirmediği ve şikâyetleri ciddiye almadığı, kamuoyunda soru işaretlerine yol açtı.

MEVZUAT NE DİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın usta öğreticilere ilişkin yönetmeliği, bu pozisyonlarda görev yapacak kişilerin mesleki yeterlilik ve en az ön lisans diploması şartı taşımasını zorunlu kılıyor. Ancak iddiaya göre, söz konusu okullarda bu kriterlere uymayan kişiler çalıştırılarak hem eğitim kalitesi riske atıldı hem de kamu kaynakları kötüye kullanıldı. Döner sermaye üzerinden yapılan ödemelerin şeffaf olmaması ve usulsüzlük iddiaları, Afyonkarahisar’daki eğitim sistemine duyulan güveni sarsmış durumda.