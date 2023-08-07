’Öğretmen’’ filminde Trabzonspor ve Katarlılar muhabbeti

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Bir süredir çekimleri Trabzon ve yöresinde, genelde sahilden 25 km içeride kalan Çaykara ilçesinde gerçekleştirilen ‘Öğretmen’ filminin diğer sahneleri de, İstanbul’da tamamlanmak üzere çekilmeye devam ediyor.

İlk görüntülerinden fragmanlar yayınlanan, ünlü oyuncuların rol aldığı; Trabzonspor - Fenerbahçe rekabetini konu alan sinema filminde, bir ara Trabzonspor’un Katarlılara satış dedikoduları konusu da, mizahi bir şekilde ele alındı.

İstanbul’dan, Trabzon’un Çaykara ilçesine tayin olan koyu Fenerbahçeli bir öğretmenin gözünden anlatılacak olan, düşündüren ve güldüren trajikomik olaylar, Trabzonspor- Fenerbahçe rekabetinin sertliğini resmederken, aynı zamanda mesleğine aşık bir öğretmenin öğrencileri için yapamayacağı şey yoktur temasını vurguluyor.

Gişe rekortmeni senarist Yılmaz Okumuş’un senaryosunu yazdığı; Trabzonlu yönetmen ve yapımcı Bilal Kalyoncu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu “Öğretmen”‘in, önümüzdeki kasım ayında Türkiye’deki tüm sinemalarda yayınlanması bekleniyor.

Yapımcılığını TRT’nin ve AKC Sinema TV’nin yaptığı “Öğretmen” filminin çekimleri, Temmuz ve Ağustos’ta, Trabzon Çaykara Yeşilalan köyünde gerçekleşti. Çekimleri bugünlerde İstanbul’da çekilen ve tamamlanmak üzere olan filmin kadrosunda, usta dizi ve sinema oyuncuları; Önder Açıkbaş, Asuman Dabak, Necmi Yapıcı, Buse Sinem İren, Ulaş İnan Torun, Seymen Aydın, Burak Satıbol, Adem Yılmaz ve Şükrü Üçüncü gibi isimlerin yanı sıra, sosyal medya fenomeni, Trabzonluların sevgilisi olmuş Bilal Hancı gibi yetenekli genç oyunculara da yer veriliyor.

Filmin konuk oyuncuları arasında ise Trabzonspor forması altında en çok gol atan isim olarak, kulübünün tarihine altın harflerle yazılan, eski milli oyuncu Kral Hami Mandıralı ve Trabzon’un sevilen sanatçılarından Apolas Lermi’de yer aldı.