"Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf yarışması düzenlenecek

Kaynak: İHA
"Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf yarışması düzenlenecek

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Öğretmen Gözüyle" temalı öğretmenler arası fotoğraf yarışması yapılacak. Yarışmanın sitesine 30 Ekim'e kadar eserler yüklenebilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemine uygun olarak öğretmenlerin sanatsal etkinliklere katılımlarının olması amacıyla "Öğretmen Gözüyle" temalı öğretmenler arası fotoğraf yarışması için başvurular başladı. Yarışmaya 30 Ekim'e kadar eserler yüklenebilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen öğretmenler, il millî eğitim müdürlüklerince duyurulan elektronik posta adresine 30 Ekim 2024 tarihine kadar eserlerini yükleyebilecek.

Yarışma sonuçları 14 Kasım'da ilan edilecek.

Yarışmada değerlendirme sonucu ilk üçe giren öğretmenlere ödül olarak fotoğraf makinesi, mansiyon ödülü sahiplerine ise tablet takdim edilecek.

"Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf yarışması düzenlenecek

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