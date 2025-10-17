Erzurum’un 23 Temmuz Ortaokulu’nda nöbetçi öğretmen, koridorda nefes almakta zorlanan bir öğrenciyi fark etti. Hızla müdahale eden öğretmen, Heimlich manevrasıyla öğrencinin boğazına kaçan yiyeceği çıkararak hayatını kurtardı.

Olay, okulun güvenlik kameralarınca kaydedildi; görüntüler, öğretmenin soğukkanlılığını ve hızlı tepkisini gözler önüne serdi. Öğrenci, müdahalenin ardından normale döndü ve sağlık ekiplerince kontrol edildi.

Okul yönetimi, öğretmeni kahraman ilan ederken, veliler de minnettarlıklarını ifade etti. Eğitim-Sen Erzurum Şubesi, öğretmenlerin acil durum eğitimlerinin önemine dikkat çekti.