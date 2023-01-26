16 yıllık öğretmen yüksek kiralar nedeniyle karavanda yaşamaya başladı. Ağla Türkiyem ağla

AKP iktidarının sebep olduğu derin ekonomik kriz, özel sektör çalışanlarını olduğu gibi memurları da sarstı. Turistik il ve ilçelerde görev yapan öğretmen, doktor, memur, asker ve polisler zor günler geçiriyor.



KIYI BELDELERİ ARTIK SÜRGÜN YERİ

Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, önceki yıllarda memurlar için kıyı beldeleri tatil yeri olarak görülürken şimdi ise sürgün olarak anılıyor. Ortalama 15 bin TL maaş alan bir memur en az 8-10 bin lira ev kirası ödüyor. Buna bir de faturalar eklenince geçinemeyen memurlar ek işlere yöneliyor. Yabancı dil bilenler rehberlik ve barmenlik yapıyor.



YÜZDE 98’İ ŞİKAYETÇİ, YÜZDE 60’I EK İŞ YAPIYOR

Eğitim-İş, İzmir Çeşme’de 200 öğretmen ve ilçe genelinde görev yapan 255 devlet memuruyla anket çalışması yaptı. Ankette öğretmenlerin yüzde 98’i yüksek kiralardan rahatsız olduğunu ve bu nedenle yüzde 53’ü tayin istediğini söyledi. Tatil beldelerinde yaşayan öğretmenlerin yüzde 56’sı geçim sıkıntısı çekerken yüzde 60.5’i ise ek iş yaptığını veya yapmayı düşündüğünü söyledi.







YÜZDE 81’İ TAYİN İSTİYOR

Öğretmenlerin yanı sıra polis, asker ve memurlarla da anket yapan sendika, devlet memurlarının çoğunun ev kiraları yüzünden tatil beldelerine tayin istemediğini tespit etti. Kıyı bölgelerde görev yapan memurların yüzde 71’i aldığı maaşla geçinemediği için izinli günlerinde veya mesai saatleri dışında ek iş yapıyor veya yapmayı düşünüyor. Özellikle bekâr ve tek maaşlı olanların yüzde 81’i ise tayin isteyerek ilçeden ayrılmayı düşünüyor.



KARAVANDA YAŞIYOR

İzmir Çeşme’ye tayini çıkan 16 yıllık İngilizce öğretmeni Abdülkadir Gülnar, yüksek ev kiraları nedeniyle karavanda yaşamak zorunda. Gülnar, “Tayinim çıkınca 8 bin liradan aşağı kiralık ev bulamadım. Maaşımla taksitle bir minibüs aldım ve içerisini karavana çevirdim. Biraz zor oluyor ama mecburiyetten yaşamak zorundayım.” dedi.

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