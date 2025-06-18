Öğretmen meslektaşına evlenme teklifi yaptı! Duygusal anlar yaşandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kars’ta öğretmenlik yapan Oğuzhan Demirel, Erzincan’da yamaç paraşüt yaparken aynı okulda öğretmenlik yapan meslektaşına havada evlenme teklifi etti.

Erzincan'da gökyüzü, romantik bir evlilik teklifine ev sahipliği yaptı. Kars'ta öğretmenlik yapan iki meslektaş, Erzincan'da düzenlenen yamaç paraşütü uçuşu sırasında hayatlarının en özel anlarından birini yaşadı.

Öğretmen Oğuzhan Demirel, kız arkadaşı ve meslektaşıyla birlikte paraşütle uçuş yaparken unutulmaz bir sürprize imza attı. Gökyüzünde süzüldükleri sırada Demirel, kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu. Sürpriz teklif karşısında büyük mutluluk yaşayan genç kadın, duygusal anlar yaşadı.

Renkli görüntülere sahne olan bu anlar, uçuşu takip eden kameralar tarafından kaydedildi. Erzincan'ın eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen evlilik teklifi, hem çiftin hem de izleyenlerin hafızasında yer etti.

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