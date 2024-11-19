Öğretmen okulda merdevinden düştü

Kaynak: İHA
Öğretmen okulda merdevinden düştü

Bilecik'te bir okulun merdivenlerinden ayağı kayması sonucu düşerek yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Edebali Ortaokulu'ndan Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni olarak çalışan Şadan Gülalioğlu merdivenler inerken ayağının kayması sonucu düştü. Yerde yatan öğretmenlerini gören öğrencileri hemen durumu müdüre haber verdi. Yerde hareketsiz şekilde yatan öğretmenin ilk olarak yüksekten düştüğü tahmin edilse de öğretmenin ayağının kayması sonucu düştüğü anlaşıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Şadan öğretmene yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öğretmen okulda merdevinden düştü

Son Haberler
TCMB hız kesmedi TL depo alım ihaleleri devam ediyor
TCMB hız kesmedi TL depo alım ihaleleri devam ediyor
Erzincan polislerinin tatbikatı gerçeği aratmadı
Erzincan polislerinin tatbikatı gerçeği aratmadı
Kayak tutkunlarını sevindirecek haber
Kayak tutkunlarını sevindirecek haber
Alanya'da yağış sonrası hortum çıktı
Alanya'da hortum
Meta, Hindistan'da hukuki mücadele başlattı
Meta, Hindistan'da hukuki mücadele başlattı