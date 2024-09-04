Öğretmen sınıfa böcek ilacı sıktı, 15 öğrenci hastanelik oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Öğretmen sınıfa böcek ilacı sıktı, 15 öğrenci hastanelik oldu

Japonya'nın Kyoto eyaletine bağlı Joyo şehrindeki Teroda Minami İlköğretim Okulu'nda meydana gelen arı paniği, öğrencilerin hastanelik olmasına yol açtı.

Sınıfa giren arılara karşı bir öğretmenin sprey böcek ilacı kullanması sonucu 15 ilkokul öğrencisinde boğaz yanması ve göz yaşarması gibi semptomlar ortaya çıktı.

Okul yönetimi, olayın ardından hızlıca sağlık ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen ekipler, etkilenen öğrencileri çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Böcek ilacının etkilediği belirlenen öğrenciler, kısa sürede tedavi edilerek taburcu edildi.

Yetkililer, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığını ve öğretmenin müdahalesinin olası sonuçlarının araştırılacağını belirtti.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, ancak bu tür olayların önlenmesi için okullarda daha dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

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