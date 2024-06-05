Öğretmenden hayat kurtaran hamle! Heimlich Manevrası öğrencinin hayatını kurtardı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Öğretmenden hayat kurtaran hamle! Heimlich Manevrası öğrencinin hayatını kurtardı

Adana'daki bir okulda, öğretmen Ümit Durmaz, boğazına kraker kaçan ve nefes almakta zorlanan 10 yaşındaki öğrencisi Muhammet Ali Demirtaş'ı Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

Yürekleri ağızlara getiren olay, Yüreğir bölgesindeki Karacaoğlan İlkokulu'nda gerçekleşti. Oyun oynarken boğazına kraker kaçan dördüncü sınıf öğrencisi Demirtaş, nefes alamayınca hemen sınıf öğretmeni Durmaz'a koştu.

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Durumun farkına varan Durmaz, hızla Heimlich manevrasını uyguladı ve çocuğun boğazındaki krakeri çıkardı. Bu anlar, okulun güvenlik kamerasına da yansıdı.

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SAĞLIK DURUMU İYİ

Öğretmen Durmaz tarafından sağlık merkezine götürülen Demirtaş'ın sağlık durumu iyi olarak rapor edildi.

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İLK YARDIM KURSUNA KATILMIŞ

Hayatını kurtaran öğretmen Durmaz'ın, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ilk yardım kursuna katıldığı öğrenildi.

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BAŞARI BELGESİ TAKDİM ETTİ

Ayrıca Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, öğretmen Durmaz'a başarı belgesi takdim etti ve sosyal medya üzerinden teşekkürlerini iletti.

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