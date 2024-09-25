Öğretmene delgeçle saldıran veli gözaltına alındı

Kastamonu'da Hacıbey Ortaokulu'na gelen öğrenci velisi G.B, okul müdür yardımcısının odasında öğretmen Selman Gökkaya ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine öğrenci velisi G.B, müdür yardımcısının masasından aldığı delgeçle Gökkaya'ya saldırmaya başladı.

Uğradığı saldırı sonrasında başından kanlar akan müdür yardımcısı soluğu hastanede aldı. Hastaneye giden Gökkaya'nın başına 5 dikiş atıldı.

Darp ve 10 gün iş göremez raporu alan Gökkaya, polise giderek G.B'den şikayetçi oldu.

Müdür yardımcısına saldıran öğrenci velisi G.B, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mağdur öğretmen Selman Gökkaya, gazetecilere, bir velinin çocuğunun sınıfta yaşadığı disiplin sorununu görüşmek üzere dün müdür yardımcısının yanına geldiğini söyledi.

Bunun üzerine müdür yardımcısının kendisini odasına çağırdığını belirten Gökkaya, "Kendimi tanıttım, veli ile tokalaştık. Gayet sakin ve medeni şekilde konuşmaya başlamıştım fakat velimiz kendisini nasıl ayarladıysa, kafasında neler kurduysa ilk cümlesinden itibaren bana tehditler savurarak, mesleğime hakaretler ederek konuşmaya devam etti. Ardından müdür yardımcısı olaya müdahil olmak istedi, konuşmayı bitirmek istedi fakat velimiz dinlemedi." dedi.

SALDIRI ANINI ANLATTI

Velinin kendisini tehdit etmeye başladığını anlatan Gökkaya, "Daha sonra tehditlerin boyutu arttı. Aileme, çocuklarıma kadar tehdit etmeye başladı. Bu arada müdür yardımcısı ile velinin dışarıya çıkmasını istedik fakat şahsıma, mesleğime, aileme küfürler ederek tatsızlık ve taşkınlık çıkardı. En son müdür yardımcısı araya girdi. Benim hiçbir fiziki yönelimim, şiddetim, taşkınlığım olmamasına rağmen müdür yardımcısı, veliden odasını terk etmesi için yanına gittiğinde masanın üzerinde duran delgeçi alarak kafama vurdu." ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENE 5 DİKİŞ ATILDI

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine giderek muayene olduğunu dile getiren Gökkaya, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Başımda 5 santimetrelik açılma görüldü. Başıma 5 dikiş atıldı. Velinin çözüm amaçlı değil, tamamen intikam almak niyetiyle okula geldiğini düşünüyorum. Hareketleriyle, tavırlarıyla, konuşmasıyla intikam alacağını zaten beyan etti. Velimiz bizlere şiddeti layık gördü ama bizler, yine öğretmenliği peygamber mesleği olarak görüyoruz."