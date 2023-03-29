Öğretmenevi müdürünün yasaklı işleri ortaya çıktı. Reddetti ama sosyal medyada yakayı ele verdi

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Sivas Suşehri Öğretmenevi müdürü ve Eğitim BİR-SEN Suşehri İlçe Başkanı Volkan K.’ın usulsüzlükleri ortaya çıktı.

“YASAK OLMASINA RAĞMEN TİCARET YAPIYOR”

Kurumda sözleşmeli resepsiyonist olarak çalışan Leyla Ü. kurum müdürü Volkan K.’nın devlet memurluğu kanununa aykırı olarak araba alım satımıyla uğraşarak ticari faaliyette bulunduğunu belirtti.

“5 KİŞİ KAYITLIYSA 15 KİŞİ KAYITDIŞI”

Kurumda iki defter tuttuklarını belirten Leyla, Ü. “Kuruma 20 kişi geliyorsa 5’i kayıtlı oluyordu, 15’i ise kayıtsız (resmi olmayan defterde) oluyordu. Müfettişler gelince bu defterleri görmüyorlardı. Hatta öğretmenevi müdürü Volkan, K. kayınpederinin evine gelen inşaat işçilerini burada ağırlamıştı. Bu durum polis tutanaklarında da geçmektedir” dedi.

“ÖĞRENCİLERİN YEMEĞİNİ KENDİNE AYIRIYOR”

Volkan, K.’nın devletin öğrencilere yemek için gönderilen harcırahından kendisine özel yemekler yaptırdığını belirten Leyla, Ü. “Köylerden gelen taşıma öğrenciye yemek yapıyoruz. Bunun parasını devlet gönderiyor. İhale yoluyla alıyoruz. 4 okula 500 kişilik yemek yapıyoruz. Bu yemek için ayrılan etlerden müdür kendisine ve arkadaşlarına saç, tava yaptırıyor. Zaten bu konuda aşçının ‘9-10 kere özel yemek yaptım’ ifadeleri de mevcut” ifadelerini kullandı.

“FETÖ’DEN İHRAÇ KAYMAKAMLA İLİŞKİLER”

Leyla, Ü., “Volkan K., FETÖ’den Temmuz 2022’de ihraç edilen kaymakam Hidayet Sarı ile yakın ahbap olması sebebiyle kaymakamda sürekli gelip öğretmenevinde kalıyordu. Hatta benim şikayetim sonrası kaymakamı tekrar oraya getirdiler formaliteden kalıyormuş gibi gösterdiler. Saat 12’de AKP İlçe Başkanı Mustafa U. Geldi, kaymakamı başka yere götürdü” iddialarında bulundu.

TUTANAĞA İMZA ATAN MÜDÜR YARDIMCISI İTİRAF EDİYOR

Öğretmenevinde yaşananları İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Y.’ye sözlü şikayeti sonrası kendisi hakkında tutulan tutanakla işten çıkarıldığını belirten Leyla, Ü.’nün işine son verilen tutanağa imza atan müdür yardımcısı Ali, S. ise polis tutanağında tutanakta iddia edilen gün orada olmadığını, müdür yardımcısı olması sebebiyle tutanağı imzaladığını belirtiyor. Leyla Ü.’nün bacak bacak üstüne atması üste itaatsizlik olarak değerlendiriliyor.

İDDİALARI REDDETTİ ANCAK TELEFON NUMARASINDAN YAKALANDI

Hakkındaki iddiaları sorduğumuzu öğretmenevi müdürü Volkan, K., iddiaların hepsinin asılsız olduğunu, 7-8 aydır bu iddialarla uğraştığını, açılan soruşturmalardan da bir sonuç alınamadığını belirtti. 2011’den beri devlet memuru (öğretmen) olduğunu belirten Volkan, K., ticaretle uğraşmadığını belirtti.

Volkan K., ticaret yapmadığını belirtti ancak görüşme sağladığımız telefon numarasını internete yazdığımızda karşımıza 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılına ait araba alım satım ilanları çıktı.

Leyla, Ü, Volkan K.’nin güncel ilanlarda ise kayınpederinin ismi üzerinden satış gerçekleştirdiği belirtti. Güncel ilanlara baktığımızda ilanın altında kendi numarasının da bulunduğu görülmekte ve yeni ilanda “Kendi bindiğimiz aracımız sıfır ayarında eksiksiz hatasız, boyasız, değişensiz aracımız model yükseltmek amaçlı satılıktır” ifadeleri yer almakta.